Michael Jackson, 60 años del ‘Rey del Pop’

Un éxito aún mayor vino con el sexto álbum de Jackson, Thriller, lanzado a finales de 1982. El álbum le valió a Jackson siete Grammys más84 y ocho premios American Music, entre ellos el Premio al Mérito, el artista más joven en ganarlo.85 Fue el álbum más vendido en todo el mundo en 1983,86 87 y se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos en los Estados Unidos88 y el álbum más vendido de todos los tiempos en todo el mundo, vendiendo un estimado de 65 millones de copias.89 Encabezó la lista Billboard 200 durante 37 semanas y estuvo entre los 10 primeros de los 200 durante 80 semanas consecutivas. Fue el primer álbum en tener siete sencillos top 10 en el Billboard Hot 100, incluyendo “Billie Jean”, “Beat It” y “Wanna Be Startin’ Somethin’”.90 En diciembre de 2015, Thriller fue certificado por 30 millones de copias equivalentes por la RIAA, convirtiéndolo en el único álbum en lograr esa hazaña en Estados Unidos.

En marzo de 1991, renovó su contrato con Sony por 65 millones de dólares.157 En ese año publicó Dangerous su octavo álbum de estudio. Dangerous vendió siete millones de copias en Estados Unidos y 32 millones de copias a nivel mundial.162 El primer sencillo del álbum fue «Black or White», el cual alcanzó el puesto número uno del Billboard Hot 100 y permaneció allí durante siete semanas consecutivas, con un éxito similar en otras partes del mundo.163 El segundo sencillo fue «Remember the Time» el cual llegó al puesto número 3 de la misma lista, su videoclip es reconocido por su baile, vestuario y escenografía ambientados en el Antiguo Egipto.164 «Heal the World», el tercer sencillo de Dangerous, contó con un videoclip en el que Jackson no aparece en ningún momento.

En la entrega de los premios Grammy de 1993, Michael Jackson recibió el premio especial Living Legend por su contribución a la música.170 Por su sencillo «Black or White» fue nominado como mejor vocalista de pop, mientras que por «Jam» fue nominado como mejor vocalista de R&B y mejor canción de R&B.171 En ese mismo año la canción llamada «Will You Be There» de su álbum Dangerous fue lanzada como sencillo y banda sonora de la película Liberen A Willy, la canción llegó a posicionarse en el séptimo puesto del Hot 100, además fue uno de los sencillos más vendidos de 1993.

Jackson acordó producir la banda sonora para el videojuego de 1994 de Sega, Sonic the Hedgehog 3, con los colaboradores Brad Buxer, Bobby Brooks, Darryl Ross, Geoff Grace, Doug Grigsby y Cirocco Jones.173 174 Jackson dejó el proyecto antes de la terminación y nunca fue oficialmente acreditado, supuestamente debido a su insatisfacción con el chip de audio de la consola Sega Génesis.