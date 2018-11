Magia, música y mensajes contundentes: así fue el concierto de Roger Waters con Radioacktiva

Ayer vivimos una noche mágica los asistentes al concierto de Roger Waters, la mente creativa de la banda británica Pink Floyd.

Pasadas las 8:00 p.m. empezamos a escuchar los primeros acordes de ‘Breathe’, canción que pertenece al álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y así fue transcurriendo la noche con otros temas como Welcome to the Machine, Wish You Were Here y The Wall.

Cuando el músico británico interpretó ‘Another Brick in The Wall’, 20 niños de estrados 1, 2 y 3 de Colombia compartieron tarima y bailaron junto al músico, mientras lucían camisetas con la palabra ‘Resist’.

Rogers cerró el concierto con la misma canción que ha finalizado la mayoría de fechas de su gira, Comfortably Numb, un tema que nos erizó la piel.

La música no fue la única protagonista de la noche, pues cada canción estuvo acompañada de excelentes visuales y un show laser que hizo de la noche aún más mágica.

Al finalizar el concierto, Waters demostró su apoyo a los estudiantes colombianos, quienes han marchado en las últimas semanas para pedir mayores recursos para la educación.

“¡Continuaremos con la resistencia!”

Aquí los mejores videos y fotos del concierto: