Luis Fonsi interpreta “Message in the Bottle” de The Police y es fuertemente criticado

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi, fue uno de los artistas que participó en el segundo día del Festival de Viña del Mar 2018.

El puertorriqueño interpretó en su presentación sus más recientes y populares canciones, “Despacito” y “Échame la culpa”, sin embargo, logró sorprender a todos cuando realizó un cover de la canción “Message in the Bottle” de la banda británica de rock, The Police.