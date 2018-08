Las sentidas palabras de Jonathan Davis sobre la muerte de su ex esposa

El vocalista de Korn rompió silencio y habló sobre la muerte de su exmujer, Deven Davis, de 39 años, quien falleció el pasado 17 de agosto. Peses a que la causa de su muerte aún no se ha revelado, Jonathan habló al respecto, haciendo referencia a los problemas de drogadicción que azotaban a su expareja.

A través de sus redes sociales, Davis, a carta abierta habló sobre los momentos que compartió con Deven.

“Durante los últimos días, se ha especulado mucho alrededor de lo que realmente pasó con la muerte de mi mujer, Deven, y quiero que se escuche mi voz.

Mi mujer estuvo muy, muy enferma durante la última década. Tenía una enfermedad mental muy seria y sus adicciones eran un síntoma más. La quería con todo mi ser. Cuando podía ser ella misma, era una esposa increíble, una madre increíble y una amiga increíble. Deven tenía un gran corazón y nunca hubiera hecho daño a propósito ni a sus hijos ni a nadie a quien quisiera. Era una persona cariñosa, desprendida, afectiva y divertida. Estaba llena de vida y alegría y hacía lo que fuera por compartir eso con los demás.

Intenté esconder lo que ocurría para protegerla, pero, dada esta tragedia que ha golpeado a mi familia, siento que es el momento de compartir la verdad con todos vosotros. Ella es la razón por la que he estado luchando por aquellos que tienen problemas con la salud mental. Quiero que su historia inspire a la gente para buscar ayuda y no tener miedo de su enfermedad.

Si conoces a alguien que tenga una enfermedad mental, ten compasión y empatía, y has de saber que no son malas personas, están sufriendo. Quiero inspirar un cambio. Quiero que la ley de California cambie para ayudar a personas como yo a auxiliar a los demás dándoles la ayuda que necesitan. ¿Cómo puede alguien que está enfermo darse cuenta de que necesita ayuda? Ella no estaba lo suficientemente bien como para darse cuenta de lo enferma que estaba y no pudo buscar la ayuda que necesitaba. Daría lo que fuera por tener la oportunidad de estar con ella otra vez. Daría lo que fuera porque mis hijos tuvieran a su madre de vuelta. Me reconforta saber que se ha liberado de su enfermedad y que, por fin, está en paz.

Deven, te quiero nena. Nunca querré a nadie de la manera que te quise a ti y nunca superaré haberte perdido. Prometo que haré todo lo que esté en mi mano para criar a nuestros hijos de la manera correcta, enseñarles los buenos valores que tan desesperadamente querías que tuvieran y romper el círculo de ambos experimentamos de niños. Haré todo lo posible por cumplir todos los sueños que tenían para el futuro en tu memoria”

El tatuaje que estaba en tu espalda, el poema que te escribí cuando empezamos a salir, decía “incluso en la muerte, estaré a tu lado, mi amor”, en alemán. Te juro que algún día estaré junto a ti cuando mi camino en la tierra se haya acabado. Te quiero”.