La UEFA Champions League será incluida en el FIFA 2019

Fanáticos del fútbol y los videojuegos, tenemos excelentes noticias para ustedes.

La compañía encargada de desarrollar los gráficos de uno de los videojuegos más populares del mundo como lo es el FIFA, Electronic Arts, confirmó en la primera conferencia de E3 2018, que el nuevo FIFA 2019 incluirá a la UEFA Champions League, después de ganar la licencia para su uso a su competencia Pro Evolution Soccer 2019.

El videojuego contará con muestras gráficas increíbles, pues en él se podrá observar el realismo no solo de los jugadores, sino también de sus indumentarias, algo que hará más real la competencia entre los clubes.

FIFA 2019 estará disponible desde el próximo 28 de septiembre y se espera que sea una gran edición, pues las expectativas de los fanáticos son muy altas.

En la portada del videojuego estarán el jugador portugués Cristiano Ronaldo y el brasilero Neymar Jr.

Aquí el tráiler del videojuego:

Two champions on one cover. Only on the #FIFA19 Champions & Ultimate Edition 👉https://t.co/ykq6t3EdJZ pic.twitter.com/K6Z9OTxEL8

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 9 de junio de 2018