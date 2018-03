‘La lucha continúa, como gay que soy. No seré feliz hasta que haya igualdad’: Rob Halford de Judas Priest

El líder y cantante de Judas Priest, Rob Halford, habló por primera vez de su sexualidad en el año 1998, y desde ese momento ha tenido que enfrentarse a diversos retos por ser la figura gay más importante del heavy metal.

Desde el momento que Halford salió del closet, empezó a ser ‘alabado’ por haber hablado de manera abierta sobre su sexualidad y por haber ayudado de ese modo a muchos jóvenes fans de Judas Priest que no se sentían cómodos con el hecho de que fueran homosexuales y les gustara el metal, la música de ‘machos’.

En una entrevista para Noisey, el frontman de Judas Priest, habló sobre los retos a los que se tienen que enfrentar la comunidad LGBT en la actualidad, que pareciera que causara más controversia que lo que causó en los ochenta y noventa, el vocalista declaró:

“Cuando eres músico, algo que sucede al principio y es un tanto inesperado es la reacción de los fans, y la manera de la que toques tu música juega un papel importante en sus vidas. Eso es lo que me pasó a mí. Cuando me declaré gay, nunca pensé en las consecuencias. Por supuesto, tuvo consecuencias, llega a los medios y es algo importante. Como resultado, recibes hermosos mensajes de fans alrededor del mundo diciendo que gracias a que estés dispuesto a dar un paso adelante y proclamar tu sexualidad de manera contundente, les has ayudado en sus vidas, y es alucinante”.