‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ lidera la cima de la taquilla en Estados Unidos

‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ mantiene su liderato en la cima de la taquilla norteamericana por segundo fin de semana consecutivo.

La cinta protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan y Jack Black acumula, hasta el momento, un total de 666 millones de dólares a nivel mundial, un golpe para el universo DC, superando la reunión de los superhéroes de la Liga de la Justicia.

Este fin de sema la cinta recaudó 33,4 millones de dólares, en el segundo lugar se sitúa ‘The Post’, una película protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks.

Con 16 millones de dólares, ‘The Commuter’ se ubica en el puesto número tres del listado, mientras que ‘Star Wars: Los últimos Jedi’ ocupa el cuarto puesto con 14,7 millones de dólares.

A continuación el listado completo de las 10 películas más taquilleras del fin de semana:

5. ‘The Greatest Showman’ – 14,5 millones

6. ‘Paddington 2’ – 14,5 millones

7. ‘Insidious the last Key’ – 14,2 millones

8. ‘Proud Mary’ – 12 millones

9. Pitch Perfect 3 – 6,8 millones

10 ‘Darkest Hour’ – 5,2 millones