Jugador del escándalo sexual responde con bombazo a su directivo por las acusaciones

En un verdadero escándalo se convirtió el caso que envolvió al presidente del Club Ñu de Luque, Antonio González y el jugador Bernardo Gabriel Caballero.

Las imágenes muestran a los dos personajes acostados en la cama, y fue precisamente González quien reveló el escándalo tras una supuesta escena de celos. La historia tiene una segunda versión y es la de Gabriel Caballero, jugador que rompió silencio y también acusó al director del club.

Escándalo en #Paraguay: filtran fotos íntimas del presidente de Rubio Ñu con un jugador. Se trata de Antonio González y Bernardo Gabriel Caballero. pic.twitter.com/itt2aBPzgm — Santiago Solís (@santiagodsolis) February 8, 2018

En entrevista con Radio La Unión de Asunción, Caballero acusa a González de haber publicado las fotografías con motivo de extorsión para evitar que el jugador abandonara el club, agregando que Antonio lo obligaba a tener relaciones sexuales con él para poder jugar en el equipo:

“Él siempre me coaccionó. Primero por lo de la foto y que nunca me iba a dar mi pase. No avaló que yo me vaya de ahí”.

Además de esto, Caballero agregó que el director tenía estas costumbres con otros jugadores del plantel:

“Sé que hubo otros jugadores que tuvieron relaciones con él. Era una cuestión normal. Nos condicionaba. Nos decía que nos iba a promocionar, que nos iba a vender a un club. Cosa que nunca hizo. Al contrario, él siempre truncaba todo eso”.