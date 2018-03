Johnny Depp ensayó junto a Stone Temple Pilots

El actor estadounidense, que personifica al famoso Capitán Jack Sparrow, en la película Piratas del Caribe, Johnny Depp, ensayó con la banda de grunge, Stone Temple Pilots.

La banda, que se encuentra concentrada ensayando previo a su regreso a los escenarios tras la muerte de Scott Weiland en 2015, ha contado con la presencia del actor en sus últimos encuentros.

La relación de Stone Temple Pilots con el famoso actor, se debe a que Robert DeLeo, el bajista de la banda, tiene una gran amistad con Depp desde que se conocieron en la banda que servía como soporte a Alice Cooper, Hollywood Vampires.

Had a dear friend come by yesterday for the last @STPBand rehearsal… photo by @RossHalfin pic.twitter.com/dsZKigZ4bx

— Robert DeLeo (@STPRobertDeLeo) 1 de marzo de 2018