Guns N’ Roses presenta ‘Shadow Of Your Love’, canción inédita del Appetite for Destruction

El fin de semana llegó con buenas noticias gracias a Guns N’ Roses, agrupación que desde hace algunos días tenía a sus fans comiéndose las uñas después del conteo regresivo con el que encendieron las alarmas.

En un principio lo único que teníamos claro es que se trataba de una sorpresa con su álbum Appetite for Destruction; días después, gracias a sus fans, se conoció que la agrupación liderada por Axl Rose preparaba una edición de lujo con su álbum debut, pero las cosas no paraban ahí.

Ahora Guns N’ Roses presentó una canción inédita del ‘Appetite for Destruction’ llamada ‘Shadow of Your Love’, que trae los sonidos con los que la agrupación enamoró al mundo a finales de los 80’s.

La reedición del álbum traerá muchas sorpresas para los fans de la banda, como sus 79 canciones que vendrán en formato de discos, vinilos y un blu-ray.

Disco 1 – Appetite For Destruction:

01. Welcome To The Jungle

02. It’s So Easy

03. Nightrain

04. Out Ta Get Me

05. Mr. Brownstone

06. Paradise City

07. My Michelle

08. Think About You

09. Sweet Child O’ Mine

10. You’re Crazy

11. Anything Goes

12. Rocket Queen

Disco 2 – B-sides y EPs:

01. Reckless Life

02. Nice Boys

03. Move To The City (en directo)

04. Mama Kin

05. Shadow Of Your Love (en directo)

06. You’re Crazy (versión acústica)

07. Patience

08. Used To Love Her

09. You’re Crazy

10. It’s So Easy (en directo)

11. Knockin’ On Heaven’s Door (en directo)

12. Whole Lotta Rosie (en directo)

Disco 3 – 1986 Sound City Session:

01. Welcome To The Jungle (1986 Sound City Session)

02. Nightrain (1986 Sound City Session)

03. Out Ta Get Me (1986 Sound City Session)

04. Paradise City (1986 Sound City Session)

05. My Michelle (1986 Sound City Session)

06. Think About You (1986 Sound City Session)

07. You’re Crazy (1986 Sound City Session)

08. Anything Goes (1986 Sound City Session)

09. Rocket Queen (1986 Sound City Session)

10. Shadow Of Your Love (1986 Sound City Session)

11. Heartbreak Hotel (1986 Sound City Session)

12. Jumpin’ Jack Flash (1986 Sound City Session)

Disco 4 – 1986 Sound City Session N’ More:

01. Shadow Of Your Love

02. Move To The City (1986 Sound City Session)

03. Ain’t Goin’ Down No More (versión instrumental – 1986 Sound City Session)

04. The Plague (1986 Sound City Session)

05. Nice Boys (1986 Sound City Session)

06. Back Off Bitch (1986 Sound City Session)

07. Reckless Life (1986 Sound City Session)

08. Mama Kin (1986 Sound City Session)

09. New Work Tune (1986 Sound City Session)

10. November Rain (Piano Version – 1986 Sound City Session)

11. Move To The City (versión acústica – 1986 Sound City Session)

12. You’re Crazy (versión acústica – 1986 Sound City Session)

13. November Rain (versión acústica – 1986 Sound City Session)

14. Jumpin’ Jack Flash (versión acústica- 1986 Sound City Session)

15. Move To The City (1988 versión acústica)

Audio del Blu-Ray:

01. Welcome To The Jungle

02. It’s So Easy

03. Nightrain

04. Out Ta Get Me

05. Mr. Brownstone

06. Paradise City

07. My Michelle

08. Think About You

09. Sweet Child O’ Mine

10. You’re Crazy

11. Anything Goes

12. Rocket Queen

Bonus Tracks:

01. Shadow Of Your Love

02. Patience

03. Used To Love Her

04. You’re Crazy

05. Move To The City (1988 versión acústica)

Videoclips

01. Welcome To The Jungle

02. Sweet Child O’ Mine

03. Paradise City

04. Patience

05. It’s So Easy (nuevo vídeo de 1989)