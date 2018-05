Fue al estreno de Deadpool 2 disfrazado del antihéroe y fue arrestado por terrorismo

Cuando pensábamos que el día no podía empeorar, llegan historias que alientan el panorama, y cómo no, si quedar bajo arresto cuando el plan era ir al estreno de la película del antihéroe favorito, no puede ser peor.

Cuando la segunda entrega del mercenario llegó a las salas de cine en Suiza, Alessandro Botta y su amigo Christian quisieron ir más allá de un simple estreno, por eso les surgió la idea de ir disfrazados del personaje protagonizado por Ryan Reynolds.

Al parecer la policía de su país no conocía al personaje, por eso no dudaron en sospechar de los jóvenes fanáticos y los tildaron de pertenecer a grupo terrorista de la ISIS.

Tessiner Polizei nimmt Deadpool fest: Cosplayer mit Grossaufgebot überwältigt. https://t.co/ajgVGeftQ5 — 20 Minuten (@20min) 16 de mayo de 2018

Bueno, tal vez por desconocer al personaje o porque en Suiza es ilegal transitar por las calles con la cara cubierta, pero todo finalizó con un operativo altamente cubierto por agentes de la policía.