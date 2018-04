Frances Bean Cobain mostró un fragmento de lo que sería su primera canción

Frances Bean Cobain, la hija de la voz de toda una generación, Kurt Cobain, recientemente ha dejado ver a través de su cuenta de Instagram, el talento que le heredó a su padre, con algunos covers de artistas como Jimmy Eat World y Leonard Cohen, sin embargo, Frances ha decidido dar un gran paso para cualquier persona que empieza en el mundo musical, componer una canción propia, 100% original.

El tema, que aún no tiene nombre, lo cantó ‘a capela’ y causó gran sensación entre sus seguidores.

La canción contiene versos como ‘I think I saw you when I was small/ I think I found you/ A penny for your good thoughts’/ ‘Creo que te vi cuando era pequeña / Creo que te encontré / Un centavo por tus buenos pensamientos’.

Muchas personas aseguran que la canción que Frances compuso, los hizo en honor al aniversario 24 de su padre.

Aquí el video: