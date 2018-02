Este niño tiene el nombre más raro del mundo y nadie puede pronunciarlo

Si alguna vez juzgó a sus padres por el nombre que le pusieron, pues agradezca que no compartieron las ideas de los progenitores del pequeño ‘Kkwazzawazzakkwaquikkwalaquaza Zzabolazza’, si el llamado ‘innombrable’ en redes sociales.

El niño fue filmado por un curioso que se encontraba en África, quien al escuchar su nombre, no evitó compartirlo con el mundo.

“En la escuela, yo no escribo mi nombre en los cuadernos, yo no escribo mi nombre en los exámenes, mi mamá y mi papá no pueden deletrear mi nombre”, admitió el pequeño.