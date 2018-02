Entren y gánense la marrana gorda y huevuda que entrega El Gallo

Si piensan que todo está perdido por ser lunes, pues en El Gallo le damos el primer aire a la semana con la marrana gorda y huevuda llena de premios.

¡Ya saben! Inscríbanse en el siguiente formulario contestando la pregunta del día y podrán llevarse estos premios:

– 1 Boleta sencilla Queens Of The Stone Age

– 1 Boleta sencilla Vetusta Morla

– 1 Boleta toque The Mills

– 1 Boleta sencilla concierto 15 años de la Hamburguesería

– 1 Boleta sencilla convención de tatuajes en Bogotá

– 1 Camiseta torneo Fox

– 1 Manilla y 1 llavero de Radioacktiva

Buena suerte.