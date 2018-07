El emotivo mensaje con el que Benito Cerati recordó los últimos años de vida de su padre

Benito Cerati, uno de los hijos del fallecido músico argentino Gustavo Cerati, confesó a través de sus redes sociales cuánto le hace falta su padre.

Benito siempre había mantenido lo de su padre en privacidad, sin embargo, esta vez lo habló de manera profunda y emotiva, algo que dejó sorprendidos a sus seguidores.

El hijo de Gustavo Cerati también recordó las últimas palabras que le dijo a su padre antes de que este cayera en coma:

Benito también reveló que:“Los cuatro años siguientes fueron horribles. Fueron ver a un padre morir todos los días. Fueron cuatro años donde mi vida estuvo estancada, donde no hubo progreso, solo deterioro físico y mental para la familia” y afirmó que “hoy, recién en estos momentos estamos empezando a salir adelante”.

Son los días en que me doy cuenta que estoy creciendo y dandome cuenta de cosas en los que te extraño tanto. Se me hace dificil no poder mostrarte como estoy ahora, tu punto de vista sobre las cosas como siempre. Me haces falta pero después me acuerdo que ya me diste todo.

— beni (@Vanity_Sexx) 2 de julio de 2018