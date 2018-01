Elton John podría retirarse definitivamente de los escenarios

Solo un día después de que Neil Diamond revelara públicamente que la enfermedad de Parkinson que le fue diagnosticada recientemente le impedía volver a subirse a los escenarios, ahora la sombra de una posible retirada planea sobre otro de los grandes nombres de la música en directo, el británico Elton John, quien se dispondría a anunciar este miércoles el fin definitivo de sus espectáculos en directo.

Ha sido el diario Daily Mirror el que ha filtrado la noticia que, supuestamente, será confirmada en las próximas horas por el propio cantautor a través de un comunicado, en el que se supone que el intérprete atribuirá su decisión a la necesidad de pasar más tiempo con su familia -es padre de dos hijos con su marido David Furnish-, así como a los efectos que para su físico se desprenden de tan intensa actividad.

De hecho, a lo largo de la presente década Elton John ha protagonizado más de una impactante noticia a cuenta de los graves problemas de salud que ha experimentado, como cuando se vio obligado a cancelar un esperado concierto en Hyde Park (Londres) en el verano de 2013 para someterse a una operación de urgencia con la que resolver una apendicitis que, en sus propias palabras, estuvo a punto de costarle la vida.

“Sabía que estaba enfermo pero jamás me imaginé que sería un asunto tan serio y que tenía una cosa enorme [su apéndice inflamado] dentro de mí. Después de nueve conciertos seguidos, 24 vuelos y un festival de verano, me dio por hacerme un escáner y fue ahí cuando me enteré de todo. Si no llegan a pillarlo a tiempo, me habría costado la vida”, explicaba en su momento.