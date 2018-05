Def Leppard lanzó su primera linea de cervezas

La legendaria banda británica de hard rock, Def Leppard, decidió unirse al grupo de agrupaciones que han sacado sus propias cervezas, por lo que se han unido con la cervecería Elysian Brewing, para sacar la ‘Def Leppard Pale’, una cerveza inglés con lúpulos americanos y 6% de alcohol.

Joe Elliott, el vocalista de la banda declaró que:

“Es una gran cerveza, eso es lo más importante. Yo no lo diría si no me gustase. No la vamos a beber sólo porque le hemos puesto nuestro nombre. Yo no salgo por ahí con una mierda de camiseta de nuestra propia banda”.