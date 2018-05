Dave Grohl no puede escuchar ningún disco de Nirvana

Dave Grohl, se ha ganado un lugar en la historia del rock gracias a todo el trabajo que ha realizado junto a su banda Foo Fighters, sin embargo, su paso por Nirvana también lo ayudó a posicionarse como una de las figuras más importantes de la música a nivel mundial.

Aunque Nirvana fue el primer gran salto a la música de Grohl, para el músico es muy difícil escuchar sus discos, pues la muerte de su amigo Kurt Cobain lo marcó tanto, que tuvo que alejarse de todo lo que tuviera que ver con él, algo que sigue sucediendo hasta el día de hoy.

Para GQ Magazine, el líder de Foo Fighters declaró que:

“Para mí, Nirvana fue una revolución personal. Tenía 21 años… Pensé que lo sabía todo. Pero estar en Nirvana me mostró cuán poco sabía en verdad. Fueron uno de mis más grandes momentos de mi vida, pero también uno de los más bajos. Esas experiencias se convirtieron en la plataforma o una base sobre cómo sobrevivir. Cuando Kurt murió, cada vez que sonaba la radio me daba mucha pena. No pongo los discos de Nirvana, a pesar de que siempre suenan en alguna parte… Recuerdo todo sobre esos discos. Recuerdo los pantalones que usaba cuando los grabamos o si nevó en ese día”, comentó, aunque ha encontrado “nuevos significados en sus letras. No soy revisionista, pero a veces me golpean. Quedas como ‘Wow, no me di cuenta de que se sentía así en ese momento”.