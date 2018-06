Daron Malakian entrega malas noticias para los fans de System of a Down

Para quienes estaban esperando un nuevo trabajo de parte de System of a Down, pues los ánimos no subirán pronto, y es que el mismo guitarrista de la banda, Daron Malakian, confirmó que les ha resultado un poco complejo lanzar un disco que le siga a “Mezmerize” e “Hypnotize”, publicados en 2005.

Sin embargo Daron aseguró que la relación entre los integrantes es buena, pero no se atreve a poner una fecha a tan esperado proyecto:

“No diría que jamás, pero en lo que respecta al presente, no pareciera que haremos algo juntos pronto. No puedo decir que se acabó para siempre, porque aún tocamos en vivo y todos somos amigos. Todos mis compañeros de banda publicaron “Lives” (de Malakian) en sus redes… nos apoyamos mucho entre nosotros”.

Malakian agregó que cada uno está pasando por un momento distinto en sus vidas, y aunque creativamente no llegan a un acuerdo en común, también piensan hacia donde quieren llevar el próximo trabajo de System, “si eso llega a pasar”, asegura…