El líder de Gorillaz, que se encuentra en pleno lanzamiento de ‘The Now Now’, aprovechó su estreno para hablar de sus colegas que también pasan por el mismo periodo: Arctic Monkeys.

Fue en Radio X de Londres, donde en conversación con el presentador inglés, Gordon Smart, donde ambos abordaron el nuevo álbum de los Monkeys, ‘Tranquility Base Hotel & Casino’.

“sólo había escuchado algunas cosas, me parece muy interesante”, dijo Albarn en la entrevista, agregando que Alex Turner le parece un artista muy bueno:

“Creo que es un tipo muy talentoso. Me molesta decir eso porque no me gusta pagar cumplidos a nadie, ¡pero hay que decirlo!”.

Damon Albarn on Arctic Monkeys' new album pic.twitter.com/hOxRKdoDMz — Damon Albarn (@DamonUnofficial) May 31, 2018

De paso la voz de Blur lanzó otra noticia bastante aclamada por sus fans: ‘The Good, The Bad & The Queen’ también estrena álbum en el 2018.