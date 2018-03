El clásico disco en vivo de Pink Floyd, ‘Pulse’, será reeditado en vinilo

La banda británica de música psicodélica, Pink Floyd, grabó durante la gira promocional de su penúltimo disco ‘The Division Bell’, ‘Pulse’, uno de los registros en vivo más populares de la agrupación.

Ahora, la banda quiere remasterizarlo y reeditarlo en vinilo, sin embargo no vendrá solo, estará acompañado de una nueva canción, ‘One Of These Days’, y un libro de 52 páginas.

Sin duda, el vinilo que será lanzado el viernes 18 de mayo de este año, les dará una gran sorpresa a los amantes de los creadores del famoso álbum ‘Dark Side of The Moon’.

El tracklist del vinilo será:

LP1 – Lado 1

Shine On You Crazy Diamond (Parts 1-5, 7)

Astronomy Domine

What Do You Want From Me

LP1 – Lado 2

Learning To Fly

Keep Talking

Coming Back To Life

LP2 – Lado 1

Hey You

A Great Day For Freedom

Sorrow

LP2 – Lado 2

High Hopes

Another Brick In The Wall (Part Two)

One of These Days

LP3 – Lado 1

The Dark Side Of The Moon

Speak To Me

Breathe (In The Air)

On The Run

Time

LP3 – Lado 2

The Great Gig In The Sky

Money

LP4 – Lado 1

Us And Them

Any Colour You Like

Brain Damage

Eclipse

LP4 – Lado 2

Wish You Were Here

Comfortably Numb

Run Like Hell

via GIPHY