Catherine Siachoque compartió sensual foto semidesnuda

La actriz colombiana, Catherine Siachoque, que recientemente ha participado en la producción ‘Sin senos si hay paraíso’, como Hilda Santana, descrestó a sus seguidores, después de compartir en su cuenta de Instagram, una sensual fotografía semidesnuda.

En la imagen, se ve a la actriz usar un conjunto de lencería de encaje rojo.

En la publicación la colombiana escribió:

“Y aquí mi #FBF de (como yo las llamo) mis porno fotos de la novela “Reina de corazones” #Estefania Pérez Hidalgo “ex-estrella del cine erotico” como ella orgullosamente lo proclamaba y recalcaba permanentemente ayyyyy @marcelacitterio como me divertí con ella y más mis fans y por supuesto @soyvaroni este era uno de los inmensos afiches que ella tenía en su oficina jajaja. Calculen nada más el ego del personaje Jajajajajaja y que conste que los que me conocen saben que es pura actuación !!!!! He dicho“.