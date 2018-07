Así nos ve el mundo: el polémico titular de un diario inglés antes del partido de Colombia e Inglaterra

Hoy, la Selección de fútbol de Colombia se enfrentará contra Inglaterra, y diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han hecho público el encuentro, unos siendo respetuosos y otros metiéndose de nuevo con lo malo de nuestro país, que en definitiva, no nos representa.

El medio inglés, ‘The Sun’, volvió a relacionar a Colombia con las drogas y el narcotráfico en su más reciente portada.

Los ingleses, son actualmente los favoritos deportivamente del mundial y saber que se enfrentarán contra nosotros les dio un tipo de ‘alivio’, pues quieren llegar a las semifinales y no nos ven como rivales fuertes.

Fuera de las canchas, los ingleses se han mostrado rudos y sensacionalistas con nuestra selección, así lo dejó ver la más reciente portada del medio ‘The Sun’, en donde se ve a su goleador Harry Keane y a dos embajadores colombianos: Shakira y el café, sin embargo, añaden que tenemos otras ‘cosas’, haciendo alusión a las drogas.

El titular dice en la portada dice:

El titular termina con ‘Go Keane’, lo que suena parecido a cocaine (cocaína en inglés).

Aquí la portada que ha generado mucha polémica:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tomorrow’s front page: #ENG captain Harry Kane will lead the charge to send us through to the #WorldCup quarter-finals 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/7tsFhcddPm pic.twitter.com/MSz30dxrCB

— The Sun (@TheSun) 2 de julio de 2018