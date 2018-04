‘Arrestan’ a un perro y su reacción se vuelve viral

Recientemente, se hizo viral en las redes sociales, una publicación en Twitter que muestra a un perro siendo ‘arrestado’ en Canadá, por huir de casa y ‘causar caos’, al perseguir a un ciervo por una carretera.

La cara del perro al ser ‘detenido’ ha hecho partir de risa a las personas que le han visto, pues la mirada que hace mientras permanece sentado en la patrulla policial es muy divertida.

La foto de ‘Finn’ se hizo viral, después de que la hija de Reid Thompson, el dueño del perro, la publicara en Twitter con el siguiente texto:

someone called the police on my dog because he ran away and attacked a deer and i know this is serious but the sight of him in the cop car i’m alskdjfhsgh 😂😂😭😭 pic.twitter.com/czZqzzc3x3

— emme 🌸 (@emmethompsonn) 14 de abril de 2018