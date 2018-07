Arctic Monkeys realizó cover en vivo de ‘Is this it?’ de The Strokes

Después de que la banda británica de indie rock, Arctic Monkeys, terminara su tour por Europa en el Mad Cool Festival de Madrid, España, la banda liderada por Alex Turner inició su gira norteamericana con un gran concierto en el Forest Hills Tennis Stadium de Queens, Nueva York, el cual estuvo cargado de sorpresas.

Una de las cosas que más sorprendió a los asistentes del concierto, es que, la banda, aparte de tocar sus temas habituales, incluyó una versión de ‘Is this it?’, canción de The Strokes, agrupación liderada por Julian Casablancas, de la cual los integrantes de Arctic Monkeys se han declarado fanáticos.

En el último álbum de la banda británica, ‘Tranquility Base Hotel & Casino’, Alex Turner canta en ‘Star Treatment’: “I just wanted to be one of the Strokes, now look at the mess you made me make”, sin duda, una declaración de amor por su música y trabajo.

Aquí el video del cover: