Árbitro pitó un tiro libre y terminó noqueado a patadas en el piso

Todo comenzó cuando el juez Gregory González sancionó el tiro libre al minuto 96 a favor del Caracas B y todo por la pérdida deliberada de tiempo del arquero.

El cobro terminó en gol, anotación que sacó de casillas al Minasoroy, como se ve en el video, los jugadores emprendieron con furia la cacería del juez para darle su merecido. No solo los artilleros del equipo corrían tras el central, también los hinchas.

El juez fue cazado por uno de los jugadores, quien le propinó una patada en la cara y lo dejó tendido en el piso. Además de esto, varios hinchas lo golpearon aun cuando no reaccionaba.

La policía tuvo que ingresar al campo de juego para poder dispersar a jugadores y aficionados de la cancha.

Acá pueden ver desde otro ángulo el video de la agresión de los jugadores y parte del CT de Minasoro, sobre el árbitro en este partido de Tercera División. Siento indignación, y no me salgan con que el árbitro decretó un tiro libre errado o lo que sea. NO HAY JUSTIFICACIÓN pic.twitter.com/6RhjGQjyJI

— Alexandra C Alliegro (@AlliegroAle) 13 de noviembre de 2018