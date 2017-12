WTF: En plena luna de miel tiburón mordió a una mujer y su esposo grabó el ataque

Sarah Illig se encontraba de luna de miel con su esposo en las Bahamas. En un momento decidieron irse a bucear y pasar un increíble momento juntos.

Sin embargo, no todo salió bien. Mientras se encontraban buceando, su esposo se puso una gopro en la cabeza para grabar a su recién esposa nadar junto a los peces.

Lo que no se esperó fue grabar el momento en el que un tiburón la mordió por el brazo. Según la mujer no se pudo percatar porque las gafas de buceo no la dejaban ver bien.

Dice que sintió un silbido y acto seguido un fuerte dolor en el brazo. La buena noticia es que no pasó a mayores y solo resultó con diversas heridas en el brazo.

Vea el escalofriante video a continuación: