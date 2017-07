Viuda de Chris Cornell le envía nostálgico mensaje por la muerte de Chester Bennington

La hermandad que se respira en el mundo del rock también la demostraron Chester Bennington y Chris Cornell, ya que hace dos meses la voz de Soundgarden también dejó al mundo con un sinsabor al despedirse de la misma manera que lo hizo Chester len la mañana del 20 de julio.

Por eso, Vicky Cornell, quien aún siente la muerte del gran Chris, no dudó en mandar sus condolencias y expresar lo que siente. Para esto utilizó su cuenta e Twitter, donde admitió que aún su corazón no se ha reparado del gran golpe que recibió con la muerte de Cornell, y ahora tiene que afrontar otra pérdida.

“Justo cuando pensaba que mi corazón no podía quebrarse más… Te amo T”

Just when I thought my heart couldn't break any more…..I love you T

— Vicky Cornell (@vickycornell) July 20, 2017