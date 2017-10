Ya no falta nada para el lanzamiento de South Park: The Fractured But Whole y la gente de Ubisoft quiso complacer a los fanáticos por lo que lanzaron un adelanto final de este juego.

En esta ocasión, los jugadores podrán elegir qué superhéroe desean ser, las habilidades que quieren tener, cómo van a lucir físicamente y su orígen como superhéroe.

Eric Cartman será protagonista en este videojuego y el tráiler nos lo deja claro. Véanlo a continuación.