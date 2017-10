[Video] ¡Hasta nunca, House of Cards! Netflix decidió cancelar la serie

Netflix le dice adiós a una de sus series más exitosas: House of Cards, ya que Kevin Spacey fue acusado de abuso sexual.

Todo comenzó porque Anthony Rapp afirmó que Kevin Spacey lo acosó sexualmente cuando tenía 14 años en 1986 en una fiesta donde Spacey estaba borracho.

Spacey se disculpó diciendo que él era homosexual y que no tenía intenciones de abusar de él. Sin embargo la audiecia entendió mal o de una forma diferente sus excusas y por petición de ellos, Netflix canceló la serie.

Según Business Insider, los 13 capítulos que ya fueron grabados y están programados para estrenarse en 2018 serán los últimos.

Netflix, mediante un comunicado afirmó lo siguiente:

‘Media Rights Capital y Netflix están realmente consternados sobre las noticias de anoche relacionadas a Kevin Spacey. En respuesta a las revelaciones de anoche, los ejecutivos de ambas compañías llegaron a Baltimore esta tarde para reunirse con el elenco y equipo para asegurarse de que se sientan seguros y apoyados. Como se programó anteriormente, Kevin Spacey no está trabajando en el set en estos momentos’.

My statement regarding Anthony Rapp and Kevin Spacey: pic.twitter.com/8z6zotHWE5

— Beau Willimon (@BeauWillimon) 30 de octubre de 2017