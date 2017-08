El video que no esperábamos ver: The Killers, Floyd Mayweather y Conor McGregor. En el canal de ShowTime en Youtube apareció un fragmento de la canción ‘The Man’ mientras The Killers toca en un ring.

También mientras tanto, pasan imágenes de Money y The Notorius. La canción como tal es todo en éxito y combina bien con estos dos grandes peleadores.

Vea aquí el video: