Venom tendrá su propia película y ya está listo el actor que le dará vida

Una vez Sony otorgó los derechos del superhéroe arácnido de Marvel, el universo se empezó a desplegar, tanto así que hasta los villanos se vieron beneficiados de esto.

Hace algún tiempo se anunció que el archienemigo de Spiderman, Venom, llegaría a la gran pantalla, aunque no tendrá nada que ver con The Avengers o con la misma historia de Spider-Man: Homecoming.

Ahora se conoció el actor encargado de darle vida a Venon, él es Tom Hardy, quien acaba de firmar para interpretar al personaje atacado por parásitos alienígenos con poderes sobrenaturales.

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. pic.twitter.com/OZQqDEvoum

— Sony Pictures (@SonyPictures) May 19, 2017