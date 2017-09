Veamos el más reciente adelanto de la secuela de Jumanji

Una de las películas más significativas para muchos, referente del juego de mesa que transportó a Alan Parrish hasta la jungla, así es, estamos hablando de Jumanji.

La película que se estrenó en 1995 y fue protagonizada por Robin Williams está de vuelta, aunque esta vez con Dwayne Johnson como uno de los actores principales.

Pues fue el mismo Johnson ‘The Rock’ quien compartió el segundo adelanto de esta secuela, y como consecuencia de ello el juego de la jungla continúa, pero esta vez dejamos de la do el recordado juego de mesa para darle paso a un videojuego.

A teaser before our worldwide trailer debut this WEDNESDAY. The game continues, but this time it plays YOU. Now get on my back..#JUMANJI pic.twitter.com/kiBdltA5Qi

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 18, 2017