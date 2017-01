Una semana muy agitada: aquí tenemos otro ‘Idiota del Día’

Subastan una botella de agua con la imagen de Nintendo Switch en 200 dólares ¡y la compraron!

La semana pasada por fin Nintendo presentó al mundo su el nuevo Nintendo Switch los fanáticos de los videojuegos enloquecieron con esta nueva consola y los títulos con los que pretende conquistar la industria.

Desde el preciso momento que Nintendo oficializó el lanzamiento de su consola, Nintendo Switch comenzó a ser tendencia en todo el mundo, al igual que su fiel fontanero, Mario Bros, así que el mercado no se hizo esperar e internet comenzó a sacudirse.

Pero dentro del merchandising hubo un objeto que al principio se llevó las burlas de toda la web, aunque al final resultó siendo toda una realidad. Se trata de una simple botella de agua de 8 onzas, la cual empezó la puja en 200 dólares.

This World…. Nintendo Switch Bottle Water from the NYC Seitch event 100$+Versand https://t.co/u4ElvVRjXW pic.twitter.com/S6xcRs5k0A

— 🍌Herr Kaschke 🦍 (@herrkaschke) 18 de enero de 2017