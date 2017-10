Tears For Fears es nuestra banda protagonista con ‘ I love you but I’m lost’

Este dúo británico fundado por Curt Smith y Roland Orzabal en 1981 se ideó su nombre gracias al libro ‘Prisoners of Pain’ del autor estadounidense Arthur Janov.

Una mezcla de pop rock se evidencia en cada una de sus producciones, apoyándose en bandas como The Beatles, Human League y Duran Duran, y gracias a canciones como Everybody Wants to Rule the World”, “Shout” lograron ser reconocidos en la década de los 80’s.

Álbumes de estudio

The Hurting – 1983

Songs from the Big Chair – 1985

The Seeds of Love – 1989

Elemental – 1993

Raoul and the Kings of Spain – 1995

Everybody Loves a Happy Ending – 2004