Tal y como lo esperábamos: publican la primera imagen del rodaje de Deadpool 2

La segunda entrega del héroe más querido de Marvel ya se encuentra en medio de su rodaje, y para los que pensaban que los actores estaban llenos de trabajo dando todo de sí mismos, ya que no habían adelantado nada sobre la producción, pues el mismo Ryan Reynolds demostró que todo está bajo control.

Reynolds compartió una fotografía desde el set de grabación, que resulta ser nada más y nada menos que la mansión de los X-MEN.

Dropped by the X-Mansion. Big fucking surprise. No one's home. pic.twitter.com/svbUMEdKbb

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) June 17, 2017