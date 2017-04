Super Nintendo Mini llegaría al mercado a finales de este año

Parece que los clásicos funcionan de maravilla en la industria de los videojuegos, pues se rumora que la Super Nintendo Mini llegará al mercado en diciembre de este año (sí para arrancarnos de las manos nuestra prima navideña).

La información se habría filtrado en el portal Eurogamer, donde se afirma que el desarrollo de la SNES ya habría empezado y su existencia es una de las explicaciones al cese de fabricación de NES Mini, pese a su gran popularidad.

Entre los títulos preinstalados para esta consola se esperan Mario -Super Mario World, Super Mario World 2: Yoshi’s Island-, The Legend of Zelda: A Link to the Past, los clásicos de Rare Donkey Kong Country o Super Metroid. Sin embargo de esto aún no se menciona nada.

La nueva SNES traerá un cable HDMI para que se pueda usar en televisores recientes y tendrá un valor cercano a US$60.