Steel Panther llega a El Gallo de Radioacktiva como nuestra banda protagonista

Reconocidos por hacer parte del Glam metal, los integrantes de Steel Panther decidieron formar la banda a principio del año 2000, plasmando en sus letras temas canciones de humor y sexo, idea que les dio una identidad sobre el género.

Danger Kitty, Metal Shop y Metal Skool. Su álbum debut “Feel the Steel” fue lanzado en 2009. La banda está compuesta por Michael Starr, Satchel, Lexxi Foxxx y Stix Zadinia.

Sus discos:

Feel The Steel (2009)

Balls Out (2011)

All You Can Eat (2014)

Lower the Bar (2017)

Hoy esta banda llega a El Gallo del Planeta Rock con su canción ‘Poontang Boomerang’: