“Solo somos nosotros”: con emotivo video se despidió U2 de Colombia

Con un ejemplar cierre, lleno de mensajes de paz tal y como es costumbre de Bono y su banda, culminó el concierto de U2 en la ciudad de Bogotá, proyectando en la enorme pantalla la bandera de Colombia con una paloma blanca mientras la agrupación interpretaba ‘One’.

La banda se despide de Colombia con un emotivo video acompañado de la frase “’No them, there’s only us…’ #One to close an unforgettable night in Bogota, Colombia” (No ellos, sólo somos nosotros…#One para cerrar una noche inolvidable en Bogotá, Colombia).