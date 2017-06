Sense8: regresa a Netflix con un episodio especial para su final

Hace aproximadamente un mes se anunció la cancelación de Sense8. Como era de esperarse, muchos de los fans quedaron devastados.

La gran noticia vino hoy gracias a Lana Wachowski, la creadora de la serie, quien hizo un anuncio muy especial dentro de su cuenta de Twitter, donde respondió las preguntas de todos los seguidores de los sensates en el planeta.

Death doesn’t let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0

— Sense8 (@sense8) 29 de junio de 2017