El músico Roger Waters está por lanza su nuevo álbum “Is This the Life We Really Want?”, que será el próximo 2 de julio, sin embargo, por estos días se ha visto algo maravilloso para sus fans.

En este caso el compositor dio a conocer otro de los sencillos que están incluidos en este álbum “Déjá vu” con el cual piensa deleitar a los fanáticos y darles un abrebocas de lo que se avecina.

Recordamos que Roger Waters estará de con “US + Them” de gira el próximo 26 de mayo.