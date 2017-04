Rise Against presenta ‘The violence’ y es protagonista en El Gallo

Rise Against es una banda estadounidense de hardcore formada en 1999. Sus integrantes son Tim McIlrath (voz principal, guitarra rítmica), Zach Blair (guitarra líder, coros), Joe Principe (bajo, coros) y Brandon Barnes (batería, percusión).

La banda tiene siete álbumes de estudio en su hoja de vida, y el próximo 9 de junio estará presentando al público su octavo trabajo, titulado ‘Wolves’.

Como primer anticipo de esta producción, Rise Against estrenó la canción ‘The violence’. El grupo ha grabado con el productor Nick Raskulinecz en su estudio de Nashville.

Las canciones de ‘Wolves’ son:

1. “Wolves”

2. “House On Fire”

3. “The Violence”

4. “Welcome To The Breakdown”

5. “Far From Perfect”

6. “Bulls***”

7. “Politics of Love”

8. “Parts Per Million”

9. “Mourning in Amerika”

10. “How Many Walls”

11. “Miracle”