¡Reto del día! Encuentre los serpiente que está camuflada en la imagen

Un nuevo desafío se ha tomado las redes sociales. Hoy el objetivo es probar su agudeza visual y saber si logra ver la serpiente que está camuflada entre cientos de hojas secas.

La imagen fue compartida por Helen, una bióloga especialista en serpientes a través de su cuenta de Twitter y hoy lo traemos para que ustedes se diviertan un rato.

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: “can you spot the snake?” 🐍 pic.twitter.com/oVkjOm8ufy

— Helen🐍👩🏼‍🔬 (@SssnakeySci) 23 de abril de 2017