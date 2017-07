Regresan a Youtube los vídeos oficiales de Prince

Un año después de la muerte de Prince, han salido a la luz un par de temas inéditos en ediciones especiales. Claramente permanecieron los homenajes realizados a lo largo del año 2016.

Recordemos que por temas de Copyright, Prince tuvo un verdadero problema por allá en el 2007. Este, sin lugar a dudas, fue uno de los peores años para la música por la cantidad de filtraciones de discos.

Según Prince “el internet está acabado para cualquiera que desee obtener una paga”. Sin embargo, su música regresó de manera oficial este año.

Menos mal alguien tuvo la grandiosa idea de extender su legado y recordarlo después de su muerte.

No fue sino hasta esta mañana que nos encontramos en la plataforma con “When Doves Cry”, “Take Me With U”, “Let’s Go Crazy” y más. Las caniones fueron publicadas en una cuenta oficial del artista