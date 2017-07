Red Hot Chili Peppers hace tributo a Hillel Slovak tocando con su primer baterista

Si hablamos de bandas que hayan sufrido muchísimos cambios a lo largo de los años, Red Hot Chili Peppers es la elegida.

Esta banda ha tenido muchos cambios en su alineación desde sus inicios, y aunque no lo crean, Chad Smith no fue el primer baterista de la banda. No, el primer baterista fue Jack Irons y este fin de semana volvió a tocar con la banda.

Este ‘reencuentro‘ se hizo con un solo fin: dar un tributo a otro integrante de la alineación original del grupo, el guitarrista Hillel Slovak, quien murió hace 29 años por una sobredosis de heroína.

De hecho, tras la muerte de Slovak, Irons dejó la banda y John Frusciante y Chad Smith entraron para remplazarlos.

Aquí les dejamos un cover de un sencillo en donde ambos músicos todavía pertenecían a la banda. Cover a “Fire”, en ‘Mother’s Milk’

Video: Chili Peppers World | Youtube