Radioacktiva se une a la gira navideña del 2017

El Rock esta por toda nuestra ciudad, eso es lo que quiere mostrar MIdblue, en su concepto y en el contenido de sus canciones y mensajes visuales. La banda quiere recorrer el circuito local, y estar con varias bandas emergentes y de trayectoria. Tocando en lugares míticos, tradicionales y en varias zonas de la capital. Esta vez, con Radiaocktiva quieren dar una navidad llena de rock para todo el público que ama este género. Con ellos también estarán en toda la gira Oh! Femmes, demostrando la fuerza y el talento en este cuarteto femenino.

MidBlue, lanza nuevo sencillo, llamado “Catch the Train” donde sus integrantes la definen: “Es la expresión más pura del sonido y la identidad sonora de MidBlue. Es la primera canción creada por los 4 ya juntos como banda, es el sonido de todos amalgamado. Una canción que refleja el ritmo y los diferentes espacios que se pueden encontrar y vivir en Bogotá. Su sonoridad inspira agresividad y caos pero también la capacidad de convivir con la ciudad sin perder la razón”.

Con ellos estarán La Sociedad de la Sombrilla, Tan Tan Morgan, Circo Vulkano (Venezuela), Fonika, Arañas de Marte, Blas Dlezo, Real, La Rola y Equiilibrio; las fechas serán las siguientes:

• 08/Dic Doña Ceci (Candelaria) Mid Blue y Tan Tan Morgan.

Dirección: Carrera 4 No 12D-18 después del Jingle Bell

• 09/Dic Sound City (Suba) Mid Blue y Oh! Femmes

Dirección: Cra 107 # 143 – 31

• 15/Dic Food and Rock (Fontibon) Mid Blue, Oh! Femmes, Circo Vulkano (Ven) y Fonika Dirección: Calle 20 # 99 – 40.

• 16/Dic Fulano Backpackers (Chapinero) Mid Blue, Oh! Femmes y Circo Vulkano (Ven).

Dirección: Carrera 10ª # 69-41

• 21/Dic El Mero Mero (Chico) Mid Blue, Oh! Femmes y La Sociedad de la Sombrilla

Dirección: Carrera 14 No 83 -02

• 22/Dic Stones Rock Bogotá Zona Plaza (Kennedy) Mid Blue, Oh! Femmes y Arañas de Marte y Equilibrio

Dirección: Calle 6s #71D.36

• 23/Dic Kaoz Bar (Suacha) Mid Blue y Oh! Femmes con Blas DLezo y La Rola.

Dirección: Carrera 7 #21-16 Suacha (Soacha)

• 28/Dic Doña Ceci (Candelaria) Oh! Femmes y Real.

Dirección: Carrera 4 No 12D-18