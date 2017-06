Hay excelentes noticias para los amantes de los amantes de la velocidad y los videojuegos, ya que después de su anuncio, Electronic Arts no se quedó con nada y lanzó el tráiler de Need for Speed Payback.

Además de lanzar el adelanto, EA también anunció a fu fiel público que el título llegará para PC, PlayStation 4 y Xbox One a partir del 10 de noviembre.

El videojuego retoma una de sus clásicas características, ya que volverá con la remodelación de los carros como uno de sus puntos clave.