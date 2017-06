Primer avance de Jumanji ya nos abre las puertas en la jungla

Aunque muchos juzgan los remakes de las cintas más exitosas del cine, no se puede negar que muchas veces, cuando la producción emprende su camino, es emocionante saber con qué sorpresa le van a salir al público.

Además de esto, cuando se trata de una película que marcó la infancia como lo hizo Jumanji, se aproxima una nueva película que nos contara un poco más sobre Alan Parrish y su supervivencia en la jungla.

Así es, el primer avance de ‘Jumanji Welcome to the Jungle’ se estrenará este jueves y desde ya la expectativa tiene tensionados a quienes saber cómo será la cinta en la que actuarán Dwayne “The Rock” Johson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillian.

A game for those who seek to find, a way to leave their world behind. See the Jumanji: Welcome To The Jungle trailer tomorrow! #JumanjiMovie pic.twitter.com/hpN6IM5Rc7

— Jumanji (@jumanjimovie) June 28, 2017