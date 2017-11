Pornhub también aprovecha el ‘Black Friday’ y montó su propia tienda física

El ‘Black Friday ’hay que aprovecharlo, y así lo asumió uno de los portales de pornografía más famosos: Pornhub.

Resulta que la compañía decidió salir en busca de sus clientes y montó su propia tienda física ubicada en Nueva York, donde podrán encontrar una diversidad de juguetes sexuales, libros eróticos, prendas de vestir y todo lo alusivo a la pornografía.

Además de esto, en su tienda ubicó una cama que es monitoreada por una cámara que transmite la señal en vivo desde su portal web.

Pornhub's first store has a livestreaming bed camera, of course #tech #technews pic.twitter.com/qYUEnPedmO

— GutekTechMays (@GutekTechMays) November 26, 2017