PlayStation le calla la boca a José Mourinho con un épico tweet

Comienza la Champions y el técnico portugués, José Mourinho, ya anda creando roses, pero esta vez se sale del campo de juego para enfrentarse al gigante de Sony.

Una batalla campal se respiró en redes sociales una vez el Manchester le ganara 3-0 al Basilea, pero Mourinho declaró lo siguiente:

Ante las polémicas declaraciones del portugués, Playstation no podía quedarse atrás y le respondió a través de su cuenta de Twitter:

Sorry @josemourinho, no parked buses at PlayStation… we are here to entertain! ⭐⭐⭐⭐⭐ https://t.co/l7BvKMtvsX

— PlayStation UK (@PlayStationUK) September 13, 2017